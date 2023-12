Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Take Two-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Take Two. Zuletzt wies die Take Two-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 145,40 EUR nach oben.

Die Take Two-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 145,40 EUR. Die Take Two-Aktie legte bis auf 146,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 146,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 1.329 Take Two-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.12.2023 bei 148,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Take Two-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,91 Prozent würde die Take Two-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Take Two im vergangenen Quartal 1.444,90 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Take Two 1.504,90 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Take Two am 05.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Take Two im Jahr 2024 3,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

