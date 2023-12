Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Take Two. Zuletzt wies die Take Two-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 157,56 USD nach oben.

Die Take Two-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 157,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Take Two-Aktie sogar auf 158,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Take Two-Aktien beläuft sich auf 181.990 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2023 auf bis zu 161,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Take Two-Aktie 2,57 Prozent zulegen. Bei 97,21 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,99 Prozent auf 1.444,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Take Two 1.504,90 USD umgesetzt.

Die Take Two-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,17 USD je Take Two-Aktie.

