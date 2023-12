Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two schiebt sich am Vormittag vor

Kurs der Take Two

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Take Two. Zuletzt stieg die Take Two-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 147,64 EUR.

Das Papier von Take Two konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 147,64 EUR. Die Take Two-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,64 EUR aus. Bei 147,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 456 Take Two-Aktien.

Bei 148,50 EUR erreichte der Titel am 04.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.11.2023 hat Take Two die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Take Two mit einem Umsatz von insgesamt 1.444,90 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.504,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Take Two am 05.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Take Two-Gewinn in Höhe von 3,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

