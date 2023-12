Kursverlauf

Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Donnerstagmittag im Minus

07.12.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Take Two. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 154,90 USD.

Das Papier von Take Two befand sich um 11:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,5 Prozent auf 154,90 USD ab. Bisher wurden heute 2.655 Take Two-Aktien gehandelt. Am 02.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Take Two-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Take Two 1.444,90 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.504,90 USD umgesetzt worden. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2024 veröffentlicht. Den erwarteten Gewinn je Take Two-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,17 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen? Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

