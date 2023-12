Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Take Two. Die Take Two-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 154,41 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Take Two-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 154,41 USD. Zwischenzeitlich weitete die Take Two-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,10 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 424.388 Take Two-Aktien.

Am 02.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Take Two-Aktie mit einem Verlust von 37,05 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Take Two am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 1,22 USD. Im letzten Jahr hatte Take Two einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.504,90 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.444,90 USD.

Am 05.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Take Two veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,17 USD je Aktie belaufen.

