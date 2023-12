Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Take Two. Die Aktionäre schickten das Papier von Take Two nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 143,00 EUR.

Die Take Two-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 143,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Take Two-Aktie bei 143,28 EUR. Bei 143,28 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Der Tagesumsatz der Take Two-Aktie belief sich zuletzt auf 43 Aktien.

Bei einem Wert von 148,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Take Two-Aktie somit 3,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 91,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Take Two-Aktie liegt somit 55,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 hat Take Two die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Take Two 1,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,99 Prozent auf 1.444,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.504,90 USD gelegen.

Take Two dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,17 USD je Aktie belaufen.

