Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Donnerstagvormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Take Two. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 135,70 EUR zu.

Die Take Two-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 135,70 EUR. In der Spitze gewann die Take Two-Aktie bis auf 138,24 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 137,46 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.183 Take Two-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 142,74 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Take Two gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,16 Prozent auf 1.201,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.504,90 USD gelegen.

Am 05.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Take Two veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Take Two im Jahr 2024 3,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

