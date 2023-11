Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der Take Two

Die Aktie von Take Two zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Take Two-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 137,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Take Two nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 2,6 Prozent auf 137,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Take Two-Aktie bis auf 138,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 137,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.109 Take Two-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 142,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Take Two-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 91,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Take Two am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Take Two mit einem Umsatz von insgesamt 1.201,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.504,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,21 USD je Take Two-Aktie.

