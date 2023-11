Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Take Two

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Take Two. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Take Two-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Die Take Two-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 148,29 USD. Im Tageshoch stieg die Take Two-Aktie bis auf 149,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.261.453 Take Two-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,84 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Take Two-Aktie mit einem Kursplus von 3,74 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2022 auf bis zu 92,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Take Two-Aktie liegt somit 59,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Take Two ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Take Two 1,30 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1.201,50 USD in den Büchern – ein Minus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Take Two 1.504,90 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Take Two wird am 05.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Take Two im Jahr 2024 3,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

