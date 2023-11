Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Take Two. Zuletzt stieg die Take Two-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 139,30 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Take Two-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 139,30 EUR. In der Spitze gewann die Take Two-Aktie bis auf 139,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 574 Take Two-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 142,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 91,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Take Two-Aktie ist somit 34,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Take Two am 08.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,99 Prozent zurück. Hier wurden 1.444,90 USD gegenüber 1.504,90 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Take Two wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Take Two ein EPS in Höhe von 3,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

