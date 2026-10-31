Takemoto Yohki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Takemoto Yohki hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 10,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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