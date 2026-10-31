Takemoto Yohki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 3,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde auf 10,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Takemoto Yohki hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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