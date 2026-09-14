TAKKT-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

14.09.26 16:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei TAKKT informiert.

Zu Managers’ Transactions kam es am 02.09.2026 bei TAKKT. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.09.2026 ein. Sein Engagement in TAKKT hat Weishaar, Andreas Georg, Vorstand, am 02.09.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 364 Aktien zu je 2,73 EUR. Das Papier von TAKKT konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 3,20 Prozent auf 2,73 EUR.

Die TAKKT-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,94 EUR an der Tafel. Der Börsenwert von TAKKT beläuft sich aktuell auf 201,72 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 64.037.296 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 02.09.2026 TAKKT-Anteile gehandelt. Für einen Preis von jeweils 2,73 EUR erwarb Weishaar, Andreas Georg 702 Aktien.

Redaktion finanzen.net