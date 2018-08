Taktisches Anlegen als neue Erfolgsformel!

Während die US-amerikanischen Aktienmärkte zumindest in der Nähe ihrer Höchststände notieren, trübt sich die Lage am deutschen Aktienmarkt mehr und mehr ein. Welche Gründe es dafür gibt und wie sich Anleger in den kommenden Monaten beim Aktienkauf verhalten sollten, erläutert der Leiter der Aktienmarktstrategie, Andreas Hürkamp, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV.

