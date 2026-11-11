Talamore Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Talamore Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Talamore Mining -0,030 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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