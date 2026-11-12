DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,62 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.373 -0,4%Euro 1,1080 -0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.974 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Talanx erhöht Ausblick und will Gewinn 2027 weiter steigern

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
130.80 EUR -0.80 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Talanx wird nach neun Monaten abermals optimistischer für 2026 und will im kommenden Jahr noch eine Schippe drauflegen. Der Versicherungskonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr abermals erhöht und erstmals einen Ausblick auf 2027 gegeben.

Werbung

Talanx strebt 2026 nun einen Nettogewinn von über 2,8 Milliarden Euro an. Zuletzt war der Konzern von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro ausgegangen. Ursprünglich hatte das Jahresziel auf mehr als 2,5 Milliarden gelautet. 2027 soll der Gewinn dann auf über 3 Milliarden Euro steigen. "Unsere operative Stärke und unsere Strategie der Kostenführerschaft stimmen uns sehr optimistisch für den Rest des Jahres und für 2027", sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Im dritten Quartal stieg der Konzerngewinn laut Mitteilung um 18 Prozent auf 696 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten legte der Gewinn um 12 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu, was sowohl einem guten operativen Geschäft als auch einem deutlich höheren Kapitalanlageergebnis zu verdanken war. Das Ergebnis liegt im Rahmen der Markterwartungen.

Der Versicherungsumsatz legte um 3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro zu. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 89,0 von 89,8 Prozent. Die Belastungen aus Großschäden lagen mit 1,7 Milliarden Euro deutlich unter dem Budget. Der größte Einzelschaden waren die Erdbeben in Kolumbien mit 270 Millionen Euro. Der Löwenanteil fiel bei der Rückversicherungstochter Hannover Rück an, die am Montag Zahlen vorgelegt hatte.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

Aktuelle Talanx Aktie News

Werbung

Talanx Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.