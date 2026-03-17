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Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende

18.03.26 07:42 Uhr
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HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach seinem Rekordgewinn von 2025 die Dividende noch stärker an als gedacht. Die Ausschüttung soll um ein Drittel auf 3,60 Euro steigen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Analysten hatten im Schnitt 3,35 Euro erwartet. Im vergangenen Jahr verdiente Talanx trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien unter dem Strich 2,48 Milliarden Euro, wie der Konzern schon auf Basis vorläufiger Zahlen im Februar mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Torsten Leue weiterhin etwa 2,7 Milliarden Euro an.

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Dabei profitiert Talanx 2025 nicht nur vom Erstversicherungsgeschäft seiner Marke HDI sowie Töchtern etwa in Polen und Lateinamerika. Rund die Hälfte des Überschusses stammt von dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück, an dem Talanx gut die Hälfte der Anteile hält. Mehrheitseigner von Talanx ist mit rund 77 Prozent wiederum der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit./stw/lew/nas

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08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
13.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
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24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

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