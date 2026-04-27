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Talanx mit starkem 1. Quartal - Gewinn über Markterwartung

29.04.26 18:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
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DOW JONES--Der Versicherer Talanx hat im ersten Quartal das Ergebnis deutlich stärker erhöht als an der Börse erwartet. Wie das Unternehmen überraschend mitteilte, kletterte das Konzernergebnis auf 774 Millionen Euro von 604 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten haben im Konsens laut Talanx nur mit 673 Millionen Euro gerechnet. Der Versicherungsumsatz werde sich im Quartal voraussichtlich auf 12,1 (12,4) Milliarden Euro belaufen. Dies entspreche währungsbereinigt einer Steigerung um in etwa 3 Prozent.

Trotz des starken Jahresstarts halte das Unternehmen an der Jahresprognose fest: Das Konzernergebnis soll 2026 in etwa bei 2,7 Milliarden Euro liegen. "Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten", so Talanx in der Adhoc-Mitteilung weiter.

Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Milliarden Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro.

Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten drei Monaten sollen wie geplant am 13. Mai berichtet werden.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

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