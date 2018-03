Talanx steigert die Dividende das fünfte Jahr in Folge

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx (ISIN: DE000TLX1005) wird die Dividende um 3,7 Prozent auf 1,40 Euro anheben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 35,42 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,95 Prozent. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Seitdem wurde die Dividendenausschüttung in jedem Jahr angehoben. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,35 Euro. Die Hauptversammlung findet am 8. Mai 2018 in Hannover statt.

Talanx hat im Geschäftsjahr 2017 ein Konzernergebnis von 672 (Vorjahr: 903) Mio. Euro erzielt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Vor allem die Industrieversicherung sowie die Schaden-Rückversicherung waren von den Großschadenbelastungen aus Naturkatastrophen in Mittel- und Nordamerika betroffen.

Die Prämieneinnahmen lagen bei 33,1 (Vorjahr: 31,1) Mrd. Euro. Währungskursbereinigt betrug das Prämienwachstum 7,5 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 21,7 Prozent auf 1,81 (Vorjahr: 2,3) Mrd. Euro.

Der MDAX-Konzern erwartet für das Jahr 2018 einen Anstieg der Bruttoprämien – auf Basis konstanter Wechselkurse – von mehr als 2,0 Prozent. Es wird ein Konzernergebnis von rund 850 Mio. Euro angestrebt. Ziel ist auch die Dividende mindestens stabil zu halten.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung.

Redaktion MyDividends.de