DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -1,2%Nas24.609 -0,2%Bitcoin65.013 -0,2%Euro1,1689 -0,2%Öl119,4 +7,3%Gold4.546 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX letztlich tiefer -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht
Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt

29.04.26 19:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,40 EUR -9,40 EUR -3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
109,60 EUR -3,30 EUR -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mit. Analysten hatten laut dem Konzern im Schnitt nur mit 604 Millionen gerechnet. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Das entspreche währungsbereinigt zum Vorjahresquartal einer Steigerung um etwa drei Prozent.

An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden. /jha/jsl

Nachrichten zu Talanx AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen