Talanx übernimmt italienischen Sachversicherer Amissima

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) baut sein Geschäft in Italien mit einer Übernahme aus. Talanx kaufe dem Finanzinvestor Apollo den Sachversicherer Amissima Assicurazioni ab, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Mit dem Deal stößt Talanx gemessen an Marktanteilen den Angaben zufolge von Platz 17 auf Platz 11 der Sachversicherer in Italien vor. Mittelfristig will das Unternehmen in die Top Ten aufrücken. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden und ab dem Jahr 2022 Talanx' Gewinn je Aktie steigern. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Amissima beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört der Dachgesellschaft Amissima Holdings und diese wiederum Investmentfonds des Finanzinvestors Apollo. Amissima Assicurazioni soll in die Talanx-Tochter HDI Assicurazioni eingehen, die bisher 400 Beschäftigte zählt. Das Prämienvolumen von HDI in Italien soll durch den Deal um rund 300 Millionen auf etwa 2 Milliarden Euro steigen. "Amissima passt perfekt zu uns, weil wir unser Sachversicherungsgeschäft ausweiten wollen", sagte der für das internationale Privat- und Firmengeschäft zuständige Talanx-Vorstand Sven Fokkema./stw/stk