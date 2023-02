Talanx übertrifft Gewinnziel leicht - Weitere Steigerung für 2023 geplant

GO

Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Quantencomputer. Wie Sie jetzt schon in diese Zukunftsmärkte investieren können, erfahren Sie im Online-Seminar!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach Inflationsdaten: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Credit Suisse mit Milliardenverlust -- Gewinnprognose für Siemens angehoben -- Toyota, Walt Disney, Robinhood im Fokus

Delivery Hero kommt bei Profitabilität voran. Inflation in Deutschland verstärkte sich im Januar wieder. CompuGroup will im neuen Jahr Ergebnis kräftig steigern. ArcelorMittal leidet deutlich unter hohen Kosten und geringeren Auslieferungen. Volvo Car verdient trotz rückläufiger Verkäufe mehr. Talanx verdient mehr. HAMBORNER REIT kann eigene Gewinnprognose schlagen. KWS SAAT will nach deutlichem Umsatzsprung weiter wachsen.