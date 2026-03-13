Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) ( Talanx ) hat den Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030 verlängert. "Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert Haas laut einer Mitteilung am Dienstag. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass er mit seinem Team diesen Weg auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent zu./mne/nas

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