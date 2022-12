Talanx will 2,00 Euro Dividende für 2022 zahlen - 2025 sogar 2,50 Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Versicherers Talanx sollen für das laufende Geschäftsjahr 25 Prozent mehr Dividende bekommen als für das Vorjahr. "Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinn- und Liquiditätssituation" solle der Hauptversammlung im Mai nächsten Jahres eine Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie für 2022 vorgeschlagen werden, teilte das Unternehmen in Hannover mit. Bis zum Jahr 2025 solle die Dividende um weitere 25 Prozent steigen - auf einen Zielwert von dann 2,50 Euro, hieß es. In der Adhoc-Mitteilung von Talanx ist von einer neuen Dividendenpolitik die Rede. Das Unternehmen veranstaltet am Dienstag seinen Kapitalmarkttag.

