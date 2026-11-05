Talen Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.494,22 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1.948,94 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,55 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Talen Energy 89,61 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Talen Energy präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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