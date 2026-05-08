DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.450 -0,0%Euro 1,1570 ±0,0%Öl 88,5 +1,7%Gold 4.376
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Talenom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talenom PLC Registered Shs
1.30 EUR -0.09 EUR -6.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Talenom präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Talenom einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,56 Prozent auf 30,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34,9 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Talenom Aktie News

Werbung

Talenom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talenom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.