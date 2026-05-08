Talenom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Talenom präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Talenom einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,56 Prozent auf 30,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34,9 Millionen EUR gelegen.
Redaktion finanzen.net
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