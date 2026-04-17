DAX24.201 +0,2%Est505.943 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +1,2%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.664 -0,1%Euro1,1783 ±0,0%Öl98,51 +0,3%Gold4.784 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber
Ölpreise geben etwas nach - Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon stützen Ölpreise geben etwas nach - Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon stützen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talfahrt der Spritpreise hält an

17.04.26 09:32 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Talfahrt der Spritpreise hält an Die langsame Entspannung an den Tankstellen geht weiter: Vor allem Diesel, aber auch Superbenzin der Sorte E10 werden billiger. Im bundesweiten Tagesschnitt kostete E10 pro Liter 2,077 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 1,2 Cent weniger als am Vortag. Diesel verbilligte sich sogar um 2,6 Cent auf 2,211 Euro pro Liter.

Am Freitagmorgen boten zumindest einzelne Tankstellen in einigen Regionen den Liter E10 für weniger als 2 Euro an. Bis kurz vor dem typischen Mittagssprung dürfte ihre Zahl noch steigen. Dass es teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Preisen im Tagesverlauf, aber auch zwischen einzelnen Anbietern gibt, ist nicht ungewöhnlich.

Seit ihrem Hoch rund um Ostern sind die Spritpreise deutlich gefallen. E10 ist inzwischen noch knapp 30 Cent teurer als vor Kriegsbeginn im Iran, Diesel um gut 46 Cent. In der Spitze waren es 41 und gut 70 Cent Anstieg.

Diesel, das in normalen Zeiten billiger ist als E10, gilt als krisenanfälliger und hatte zunächst auch sehr viel schneller zugelegt als Superbenzin. Nun fällt der Preis auch wieder deutlich schneller. Der Preisabstand hat sich mit gut 13 Cent im Vergleich zum Maximum inzwischen beinahe halbiert./ruc/DP/nas