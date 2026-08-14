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Talfahrt

Nike-Aktien fallen auf Zwölfjahrestief - UBS schickt Titel des adidas-Konkurrenten auf Talfahrt

Nike-Aktien fallen auf Zwölfjahrestief - UBS schickt Titel des adidas-Konkurrenten auf Talfahrt

Mit kräftigen Verlusten präsentiert sich am Montag die Aktie des Sportartikelherstellers Nike.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
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Die Aktien von Nike sind am Montag nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Sportartikelkonzerns an der NYSE 4,28 Prozent im Minus bei 38,99 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial. Für das laufende Jahr steht bereits ein Verlust von gut 38 Prozent zu Buche.

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Als Belastungsfaktor für den Aktienkurs nannten Marktbeobachter eine kritische Einschätzung der schweizerischen Großbank UBS. Demnach seien die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli um rund drei Prozent gesunken. Dies sei der dritte Monat in Folge mit einem Preisrückgang, betonte UBS-Analyst Jay Sole.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.07.26 Nike Outperform Bernstein Research

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