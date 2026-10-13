Quanten-Aktien zwischen Gartner-Warnung und Zinssorgen: Darum geben IonQ, D-Wave und Rigetti nach

Talfahrt

13.10.26 15:46 Uhr

Der Markt für Quantencomputer soll 2027 erstmals die Milliardenmarke knacken, doch ausgerechnet Gartner rechnet mit einer Pleitewelle unter den Anbietern.

• Die Aktien von IonQ, D-Wave und Rigetti leiden unter Marktturbulenzen, Marktbereinigung und Zinsanstiegen, wobei IonQ zusätzlich durch eine große Akquisition in Aktienform belastet wird.

Gartner erwartet bis 2030 eine Pleitewelle unter Start-ups im Quantencomputing

IonQ leidet zusätzlich unter einer Übernahme, die in Aktien bezahlt wird

Kapitalintensive Quantenunternehmen leiden unter Zinsanstieg

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Die Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti Computing finden keinen Halt, denn eine ernüchternde Branchenprognose des Marktforschers Gartner und die Sorge vor weiter steigenden US-Zinsen lasten auf dem gesamten Sektor.

Schon zum Wochenstart rutschten die Quantencomputing-Aktien an der Wall Street ab: Am deutlichsten traf es IonQ an der NYSE, hier ging es um rund neun Prozent abwärts auf 36,27 US-Dollar. An der NASDAQ verloren D-Wave Quantum und Rigetti Computing unterdessen 5,70 Prozent auf 13,74 US-Dollar bzw. 5,56 Prozent auf 13,25 US-Dollar. Diese Talfahrt setzt sich am Dienstag fort: IonQ-Papiere verlieren im NYSE-Handel zeitweise 2,40 Prozent auf 35,40 US-Dollar, während D-Wave-Anteilsscheine sich an der NASDAQ um 1,86 Prozent auf 13,49 US-Dollar ermäßigen. Bei Rigetti stehen stellenweise Verluste von 2,64 Prozent auf 12,90 US-Dollar an der Kurstafel.

Gartner hält den Markt für überfüllt

Den Ton für die Branche gibt Gartner vor. In einer vergangene Woche veröffentlichten Prognose erwartet der Marktforscher, dass bis 2030 mehr als die Hälfte der Start-ups im Quantencomputing aufgeben muss, weil ihnen tragfähige kommerzielle Umsätze ausgehen. Gemessen an seiner heutigen Größe sei der Markt überfüllt, und die Kunden würden Ansätze aussortieren, die kein fehlertolerantes Quantencomputing erreichen. Pikant ist der Kontrast zum Wachstumsbild, das Gartner zugleich zeichnet: Für 2026 rechnen die Analysten mit weltweiten Umsätzen von 869,9 Millionen US-Dollar, ein Plus von 22,9 Prozent zum Vorjahr, für 2027 dann erstmals mit mehr als einer Milliarde US-Dollar. Namen möglicher Verlierer nennt die Mitteilung nicht.

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Für die etablierten Anbieter D-Wave, IonQ und Rigetti muss das jedoch keine schlechte Nachricht sein. Eine solche Marktbereinigung dürfte vor allem kleine Start-ups ohne Kapitalpolster treffen, während die börsennotierten Anbieter Verluste länger durchstehen sollten, Marktanteile übernehmen und angeschlagene Konkurrenten günstig zukaufen könnten. Allerdings misst Gartner die Überlebenschancen am Weg zum fehlertoleranten Quantencomputing, und dort hat keiner der drei den Beweis schon erbracht.

Ein wachsender Markt garantiert keine Gewinner

Gaurav Gupta, Chief of Research bei Gartner, sieht sogar die frühe Ära des Quantenvorteils angebrochen, weil die Prozessoren inzwischen genug Qubits für begrenzte komplexe Aufgaben hätten. Wer die Rechnungen bezahlt, zeigt jedoch, wie schmal die Basis noch ist. Größter Abnehmer bleibt laut Gartner bis 2027 der Staat, dessen Ausgaben von 219 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 245 Millionen US-Dollar steigen sollen. Erst 2028 sollen Banken, Finanzdienstleister und Versicherer mit 289 Millionen US-Dollar knapp vor dem öffentlichen Sektor mit 280 Millionen US-Dollar liegen. Für Anleger liegt hier der Knackpunkt: Bis die Privatwirtschaft in großem Stil einsteigt, müssen die Anbieter ihren Kapitalbedarf überbrücken, und genau daran dürfte sich die erwartete Auslese entscheiden.

Sorge vor Verwässerung: IonQ-Aktie leidet zusätzlich unter Zukauf

Dass IonQ am Montag deutlich stärker nachgab als die Konkurrenz, hat einen hausgemachten Grund. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt es den Cybersicherheitsspezialisten Elisity für bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar, davon bis zu 150 Millionen US-Dollar als erfolgsabhängige Zahlung. Bezahlt wird ausschließlich in eigenen Aktien. Wie viele neue Papiere fließen, richtet sich nach dem Durchschnittskurs der 20 Handelstage vor dem Abschluss, wobei IonQ den Rechenkurs auf eine Spanne von 33,07 bis 49,61 US-Dollar begrenzt hat. Je näher der Kurs bis zum geplanten Vollzug im vierten Quartal 2026 an die Untergrenze rückt, desto stärker fällt die Verwässerung für die Altaktionäre aus.

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Fed bleibt auf Straffungskurs: Darum belasten Zinssorgen die Quanten-Aktien

Hinzu kommt ein Gegenwind, der alle drei Werte gleichermaßen trifft. Die US-Notenbank hatte den Leitzins auf ihrer Sitzung im September um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Zudem hält die Mehrheit der Teilnehmer eine weitere Erhöhung bis zum Jahresende für wahrscheinlich angemessen. Alle betonten jedoch, über jede Sitzung ergebnisoffen zu entscheiden. Für Quantenwerte ist das ein wunder Punkt. Ihre Bewertungen ruhen auf Gewinnen, die erst in vielen Jahren erwartet werden, und je höher der Zins, desto stärker werden diese fernen Erträge abgezinst. Gleichzeitig verteuert sich frisches Kapital genau für jene Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell erst noch beweisen müssen.

Der nächste Belastungstest steht unmittelbar bevor. Morgen legt das Bureau of Labor Statistics die US-Verbraucherpreise für September vor, an denen sich die Zinserwartungen der Anleger neu ausrichten dürften. Die eigentliche Weichenstellung folgt am 28. Oktober, wenn die Fed zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung über den Leitzins entscheidet.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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