Tallinn Department Stor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.10.26 06:35 Uhr

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Tallinn Department Stor gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tallinn Department Stor 0,200 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 251,7 Millionen EUR gegenüber 232,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net