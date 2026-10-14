Talwalkars Better Value Fitness zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,98 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,870 INR je Aktie erzielt worden.

Talwalkars Better Value Fitness hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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