Talwalkars Better Value Fitness zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Talwalkars Better Value Fitness hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,98 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,870 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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