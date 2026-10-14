Tama Home legte Quartalsergebnis vor
Tama Home präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 114,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tama Home -97,750 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Tama Home 27,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,10 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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