Tama Home legte Quartalsergebnis vor

14.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Tama Home 27,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,10 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 114,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tama Home -97,750 JPY je Aktie generiert.

Tama Home präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tama Home

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tama Home

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung