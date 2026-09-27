Tamboran Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

27.09.26 06:35 Uhr

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 AUD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 AUD je Aktie erzielt worden.

Tamboran Resources hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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