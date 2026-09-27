Tamboran Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Tamboran Resources hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 AUD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 AUD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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