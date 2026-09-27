Tamboran Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Tamboran Resources hat am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tamboran Resources -2,520 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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