Tamburi Investment Partners SpaAz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Tamburi Investment Partners SpaAz hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tamburi Investment Partners SpaAz 0,5 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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