Tamburi Investment Partners SpaAz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

13.09.26 06:35 Uhr

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Tamburi Investment Partners SpaAz hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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