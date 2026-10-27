Tamilnad Mercantile Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Tamilnad Mercantile Bank hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,05 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,21 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,52 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tamilnad Mercantile Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tamilnad Mercantile Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen