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Tamilnad Mercantile Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tamilnad Mercantile Bank Ltd Registered Shs
819.80 22.55 2.83 %
Charts | News | Analysen

Tamilnad Mercantile Bank hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,05 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,21 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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