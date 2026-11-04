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Tanfac Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tanfac Industries Ltd Registered Shs
3,500.00 66.70 1.94 %
Charts | News | Analysen

Tanfac Industries ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tanfac Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,93 INR, nach 8,61 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,69 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 7,35 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,97 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion Finanzen.net

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