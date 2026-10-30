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Tankrabatt drückt Inflation in Sachsen unter drei Prozent

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Tankrabatt hat die Inflationsrate in Sachsen unter drei Prozent gedrückt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Oktober 2,8 Prozent höher als zum gleichen Zeitpunkt 2025. Im September hatte der Wert bei 3,4 Prozent gelegen. Grund für den Rückgang ist unter anderem die befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff, wie eine Sprecherin auf Anfrage erläuterte.

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Nach Angaben des Landesamtes wurde das nach wie vor hohe Preisniveau durch hohen Kosten bei Heizöl und Kraftstoffen bestimmt. Demnach mussten Verbraucher im Oktober 52,6 Prozent mehr für Heizöl ausgeben als vor einem Jahr. Bei den Kraftstoffen betrug die Teuerung 25,8 Prozent.

Lebensmittel wurden günstiger

Im Vergleich zum Vormonat ist der Preis bei den Kraftstoffen laut Landesamt um 7,3 Prozent gefallen. Die Heizölpreise hätten sich hingegen um drei Prozent erhöht. Insgesamt sind die Verbraucherpreise in Sachsen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gefallen.

Günstiger wurde es für Käufer von frischem Gemüse und Kartoffeln (-0,9 Prozent). Auch bei Fisch und Meeresfrüchten (-0,8 Prozent) sowie Brot und Getreide (-0,4 Prozent) gab es einen leichten Rückgang./maz/DP/nas

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