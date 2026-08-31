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Tankrabatt in Polen läuft aus

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen werden die Preise für Benzin und Diesel ab Dienstag deutlich steigen. Mit dem Ende der polnischen Schulferien am 31. August läuft auch die Gültigkeit des aktuellen Spritpreispakets aus.

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Der für Montag festgelegte Maximalpreis lag für den Liter Normalbenzin bei umgerechnet etwa 1,54 Euro, für Super bei umgerechnet etwa 1,73 Euro und für Diesel bei umgerechnet etwa 1,70 Euro, wie das Energieministerium bekannt gab. Nach Schätzungen von Branchenkennern dürften sich die Preise für Benzin und Diesel nach Ablauf des Tankrabatts umgerechnet 14 bis 20 Cent pro Liter erhöhen.

Seit dem 17. August galt in Polen ein verringerter Mehrwertsteuersatz von 8 Prozent. Zudem legte das Energieministerium täglich einen maximalen Kraftstoff-Einzelhandelspreis fest, der auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt wurde. Die Regierung in Warschau wollte mit dem Spritpreispaket den Bürgern finanzielle Erleichterung bei der Rückkehr aus dem Urlaub verschaffen./dhe/DP/stk

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