DAX24.659 -0,4%Est506.055 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1700 +10,3%Nas25.709 -4,2%Bitcoin55.078 +0,4%Euro1,1541 +0,3%Öl94,65 +2,0%Gold4.331 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert
Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter! Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tankrabatt wirkt - Ifo sieht dennoch Probleme

08.06.26 13:33 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Mineralölkonzerne geben den von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt nach Berechnung des Ifo-Instituts zum großen Teil an die Autofahrer weiter. Rund 1,6 Milliarden Euro der eingesetzten Steuermittel verbleiben demnach jedoch bei den Konzernen, wie das Institut in München mitteilte.

Der Tankrabatt gilt seit dem ersten Mai. Die Steuersenkung zur Entlastung von den stark gestiegenen Spritpreisen infolge des Iran-Kriegs soll noch bis Ende Juni gelten. Die Koalition hatte die Spritsteuer um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt.

"Während beim Diesel über den gesamten Mai hinweg durchschnittlich 12 Cent weitergegeben wurden, sind es beim Super E5 16 Cent und bei Super E10 15 Cent pro Liter", sagte Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des Ifo- Zentrums für Finanzwissenschaft. Laut Auswertung profitieren vom Tankrabatt vor allem Vielfahrer und Besitzer von Autos mit hohem Verbrauch. Der pauschale Rabatt eignet sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts nicht, zielgenau Pendlern mit niedrigem Einkommen zu helfen, die die Unterstützung am ehesten bräuchten.

Weniger Anreiz zum Spritsparen

Die niedrigeren Benzinpreise führen nach Einschätzung des Ifo-Instituts allerdings auch dazu, dass die Autofahrer trotz tatsächlicher Knappheit weniger Anreiz zum Spritsparen haben. "Die Bundesregierung sollte den Tankrabatt nicht über den Juni hinaus verlängern", empfahl Neumeier. Stattdessen fordern die Ökonomen zielgenaue Maßnahmen wie eine Reform der Einkommensteuer, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten./flo/DP/stk