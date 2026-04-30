DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas24.892 +0,9%Bitcoin65.845 +1,2%Euro1,1749 +0,1%Öl111,1 -2,6%Gold4.574 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Edelmetall-Rally vorbei? Darum sieht ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar Edelmetall-Rally vorbei? Darum sieht ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tankrabatt wirkt immer stärker - Mittagssprung etwas kleiner

01.05.26 13:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,69 EUR 0,02 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
165,10 EUR 1,10 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
132,04 EUR 0,10 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
79,36 EUR 0,61 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch wenn sich Benzin und Diesel zur Mittagszeit um gut 12 beziehungsweise 13 Cent verteuert haben, zeigt der Tankrabatt eine immer stärkere Wirkung. Um 12.15 Uhr - also direkt nach dem üblichen Mittagssprung - kostete ein Liter Super E10 laut ADAC zwar wieder 2,076 Euro, das waren allerdings 15,8 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Bei Diesel sprang der Preis auf 2,177 Euro pro Liter - das waren 16,2 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Alle Zahlen beziehen sich auf bundesweite Durchschnittswerte, einzelne Tankstellen können davon deutlich abweichen.

Die Spritpreise haben seit Einführung der 12-Uhr-Regel einen typischen Tagesverlauf herausgebildet: Mittags, bei der einzigen erlaubten Erhöhung des Tages, springen sie stark nach oben - zuletzt teilweise um mehr als 15 Cent. Danach sinken sie relativ zügig bis zum Abend und dann am nächsten Vormittag noch einmal. Sollte dieser Verlauf auch weiter gelten, dürfte mindestens E10 am Samstagvormittag wieder unter 2 Euro pro Liter kosten, vielleicht sogar bereits am Freitagabend. Bei Diesel könnte dies am Samstagvormittag zumindest für einen Teil der Tankstellen gelten.

E10 am Tiefpunkt bei 1,955 Euro

Am Freitag war der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 am Tiefpunkt vor dem Mittagssprung bis auf 1,955 Euro pro Liter gesunken. Bei Diesel bis auf 2,044 Euro. Dabei könnte auch der zuletzt wieder etwas gesunkene Ölpreis geholfen haben.

Seit Mitternacht gilt auf Kraftstoffe, die neu an die Tankstellen geliefert werden ein Steuerrabatt von 16,7 Cent pro Liter. Dieser wird offenbar im Tagesverlauf immer stärker auch an den Zapfsäulen weitergegeben - sofern man die Preise mit denen zur jeweils gleichen Zeit am Vortag vergleicht. Um 8.00 Uhr lagen die Preise erst um jeweils etwas mehr als 10 Cent tiefer als am Donnerstag. Zuvor war erwartet worden, dass die Preise erst sukzessive sinken./ruc/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen