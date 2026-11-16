Tap Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tap Resources lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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