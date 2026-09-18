Tapaco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

18.09.26 06:35 Uhr

Tapaco hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,07 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tapaco 0,050 THB je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tapaco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 438,5 Millionen THB im Vergleich zu 519,5 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 THB, nach -0,680 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Tapaco im vergangenen Geschäftsjahr 1,68 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tapaco 1,48 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.net