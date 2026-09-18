Tarczynski: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

18.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 545,6 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544,8 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich auf 0,88 PLN gegenüber 3,32 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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