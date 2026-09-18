Tarczynski: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tarczynski hat am 17.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,88 PLN gegenüber 3,32 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 545,6 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544,8 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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