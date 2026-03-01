Targa Exploration: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

24.07.26 06:35 Uhr

Targa Exploration hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Targa Exploration vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,110 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net