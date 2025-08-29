DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.007 -1,2%Nas21.056 -1,9%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl68,95 +1,2%Gold3.517 +1,2%
Kursentwicklung

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag leichter

02.09.25 16:09 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 94,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
80,40 EUR -1,40 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 94,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 93,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 95,03 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 284.376 Aktien.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 71,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,35 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,32 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

