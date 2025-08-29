Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit Abschlägen

Target im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 92,25 USD.

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 3,9 Prozent auf 92,25 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 92,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,03 USD. Bisher wurden heute 781.767 Target-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 74,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,32 USD je Target-Aktie.

