Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Target gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 92,17 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 92,17 USD. Bei 91,69 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 379.122 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 42,89 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,23 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD im Vergleich zu 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,32 USD je Aktie.

