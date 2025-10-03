DAX24.386 -0,2%Est505.650 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.890 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.879 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Blick auf Target-Kurs

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag kaum bewegt

03.10.25 16:10 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Target hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Target-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 89,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,56 EUR 0,98 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 89,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 90,29 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,50 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,80 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 98.573 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,31 USD ab. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 3,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen