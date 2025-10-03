Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag kaum bewegt

Blick auf Target-Kurs

Die Aktie von Target hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Target-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 89,56 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 89,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 90,29 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,50 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,80 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 98.573 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,31 USD ab. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 3,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

