Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Target zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 93,46 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 93,46 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 93,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,00 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 103.866 Aktien.

Bei einem Wert von 161,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 72,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,35 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

