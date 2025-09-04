Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Abend an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Zuletzt sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 93,16 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,16 USD. Die Target-Aktie legte bis auf 93,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 93,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 280.790 Target-Aktien.
Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,24 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 6,24 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.
Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
